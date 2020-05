Für die evangelische Kirchengemeinde ist es der erste Gottesdienst seit Beginn der Kontaktbeschränkungen. „Wir haben unsere Kirchen noch nicht wieder geöffnet, da unser Presbyterium beschlossen hat, noch etwas zu warten“, sagt Pfarrerin Patrizia Müller.

Die katholischen Kirchen feiern bereits wieder Gottesdienste unter strengen Auflagen. Darunter fällt auch, dass weder in der Kirche noch bei Messen unter freiem Himmel gesungen werden darf. Das wird am Sonntag anders sein. „Im Auto darf gesungen werden“, betont Pastor Johannes Insel.

Der Ablauf des Autokinogottesdienstes sei sogar relativ unbürokratisch im Vergleich zu einer Freiluftmesse. Es würden keine Ordner gebraucht, die auf einen Mindestabstand zwischen den Menschen achten, die Tonübertragung über die Autoradios gewährleiste einen guten Klang und eine spätere Flächendesinfektion entfalle.

Kino-Wiedereröffnung unklar

Wann das Cineplex Warburg wieder geöffnet wird, ist derzeit noch unklar. „Bundesweit dürften die Cineplex-Kinos in der Regel ab dem 4. Juni ihren Betrieb wieder aufnehmen“, sagt Ute Schlinker. Das Problem sei, dass es noch keine neuen Filme gebe. „Ohne Marketing werden große Blockbuster natürlich nicht freigegeben“, erklärt sie. Die Filmverleihe seien da noch zurückhaltend, warteten auf den Bundesstart. Das Warburger Cineplex könnte mit kleineren Filme starten, will aber noch abwarten, was der zuständige Verband abklärt und wann die umliegenden Cineplex-Kinos öffnen. Technisch sei es dem Cineplex möglich, die strengen Auflagen für den Innenbetrieb zu erfüllen.