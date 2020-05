Mit der Wisent-Linie können Radler auch dem Wisentgehege in Warburg-Hardehausen einen Besuch abstatten. Der Fahrradbus hält am Waldinformationszentrum Hammerhof in Warburg-Scherfede. Von dort aus ist es mit dem Rad nicht weit bis zu den Wisenten. Foto: Ralf Benner

Warburg/Paderborn (WB). Zum Pfingstwochenende starten die fünf Fahrradbuslinien wieder in die Rad- und Wandersaison. Vom 30. Mai bis zum 3. Oktober kommen die Fahrradbuslinien samt Fahrradanhänger wieder in den Kreisen Paderborn und Höxter an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen zum Einsatz.