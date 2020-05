Norbert Senges geht in Warburg als Bürgermeisterkandidat für die AfD ins Rennen. Foto: J. Vahle

Warburg (WB/ben). Norbert Senges, 58 Jahre alt, Förderschullehrer in Warburg, geht bei der Kommunalwahl am 13. September in der Hansestadt als Bürgermeisterkandidat für die AfD ins Rennen.