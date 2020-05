Warburg (WB). Beim Einbruch in einen Warburger Dachdeckerbetrieb haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag Beute im Gesamtwert von etwa 50.000 Euro gemacht. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude am Großenederer Weg ein. Aus den Regalen und von in der Halle geparkten Firmenfahrzeugen wurden Arbeitsmaschinen, Werkstoffe und Getränke entwendet.