Ganz schön was los war auch am Wochenende auf den Radwegen im Kreis Höxter. Entlang der Weser, bei Bredenborn und in Dalhausen gab es Unfälle mit Elektro-Fahrrädern, so genannten Pedelecs, fünf Menschen wurden verletzt. Foto: dpa

Kreis Höxter (WB/thö). Unfälle mit Elektro-Fahrrädern haben am Pfingstmontag im Kreis Höxter fünf Verletzte gefordert. Nicht alle Fahrer der so genannten Pedelecs trugen einen Helm, berichtet die Polizei.

Unfall beim Überholen

Ein Überholvorgang zwischen Radfahrern auf dem Weserradweg bei Höxter endete mit einem Sturz, wodurch sich zwei Radfahrer leichte Verletzungen zuzogen. Die beiden Fahrradfahrer waren gegen 13 Uhr auf dem viel befahrenen Weserradweg zwischen der Weserbrücke Höxter und dem Freizeitsee Godelheim unterwegs. Zunächst wollte ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer eine Fahrradgruppe überholen, die vor ihm fuhr. Als er auf dem Radweg nach links ausscherte, um zum Überholen anzusetzen, stieß er mit einem 55-jährigen Radfahrer zusammen, der hinter ihm etwa zeitgleich zu einem Überholvorgang angesetzt hatte und fast auf etwa gleicher Höhe des 75-Jährigen war. Beide Radfahrer stürzten durch den Zusammenstoß auf eine Grünfläche neben dem Radweg und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Kollision mit Quad

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem E-Bike kam es bei Bredenborn. Der 51-jährige Quadfahrer fuhr auf der L 755 in Richtung Nieheim. Als er um 15.15 Uhr mit seinem Geländefahrzeug an der Einmündung „Bornholz“ nach links in Richtung Holzhausen abbiegen wollte, bemerkte er eine E-Bike-Fahrerin zu spät, die mit ihrem Pedelec den Fahrradweg neben der L755 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 59-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzte und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Alleinunfall in Dalhausen

In Dalhausen war am Pfingstmontag um 15.55 Uhr ein 80-Jähriger mit seinem Pedelec gestürzt, als er die Untere Hauptstraße in Richtung Kirche überqueren wollte. „Weitere Unfallbeteiligte gab es offenbar nicht“, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann. Der 80-jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Sturz ohne Helm

Außerdem verletzte sich am 1. Juni eine 40-Jährige auf dem Weserradweg bei Wehrden. Sie war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Höxter in Richtung Beverungen unterwegs, als sie gegen 17.20 Uhr über zwei kleinere Bodenschwellen fuhr. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Elektro-Fahrrad, bremste stark ab und stürzte. Ein Notarzt versorgte die gestürzte Radfahrerin, die dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Schwere Unfallfolgen

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei im Kreis Höxter, grundsätzlich Fahrradhelme zu tragen, um sich vor Kopfverletzungen zu schützen. Da insbesondere Pedelecs höhere Geschwindigkeiten erreichen, können im Falle eines Sturzes auch die möglichen Unfallfolgen schwerwiegender sein.

Training sinnvoll

Neubesitzern von Elektrofahrrädern empfehlen die Verkehrsexperten der Polizei, sich zunächst in sicherer Umgebung mit den Fahreigenschaften von E-Bikes vertraut zu machen, die meist mehr Gewicht, einen anderen Schwerpunkt und ein anderes Beschleunigungsverhalten haben als herkömmliche Fahrräder.