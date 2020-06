Von Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB). Der Schornstein der Warburger Zuckerfabrik raucht nicht mehr. Die Fabrik ist Geschichte, eine Geschichte, auf die viele Warburger mit Wehmut schauen. Ein Stück dieser Geschichte hält Peter Klapsia in seinen Händen – in Form zweier historischer Aktien von 1934 mit dem Ausgabewert von 100 Reichsmark. Diese beiden Anteile an der Aktiengesellschaft möchte der Warburger nun für einen guten Zweck verkaufen – an die zwei meistbietenden Interessenten.