Warburg (WB). Achtung, halbseitige Sperrung: Der Kreis Höxter und die Stadt Warburg beginnen am kommenden Montag, 8. Juni, mit umfangreichen Arbeiten an der Kreisstraße 11, der Calenberger Straße in Warburg.

Zunächst werden dabei die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet und die abgängigen Gehweganlagen im Auftrag der Stadt teilweise erneuert. Später wird die Straße durch den Kreis neu asphaltiert, schreibt der Kreis Höxter in einer Pressemitteilung.

„Für die Arbeiten an den Bushaltestellen und an den Gehwegen ist eine halbseitige Sperrung der Kreisstraße erforderlich“, erläutert Heike Lockstedt-Macke vom Kreis Höxter, Leiterin der Abteilung Straßen. Ausgestattet mit einer Ampelanlage, bleibt die Calenberger Straße zunächst also noch befahrbar. Das ändert sich, wenn anschließend die Fahrbahn der Kreisstraße von der Einmündung in die Landesstraße 552 (Wormelner Straße) bis zum Ortsausgang Warburg Richtung Calenberg mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen wird.

Erneuerung der Fahrbahn in drei Bauabschnitten

Aufgrund der hierfür notwendigen Vollsperrung der Fahrbahn, will der Kreis Höxter diese Arbeiten erst zu Beginn der Sommerferien durchführen. „Geplant ist eine abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn in drei Bauabschnitten, um den Anliegern eine weitest gehende Erreichbarkeit ihrer Grundstücke während der Arbeiten zu ermöglichen“, erläutert Lockstedt-Macke.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung in die L 552 (Wormelner Straße) bis zum Volkmarser Weg, der zweite vom Volkmarser Weg bis zur Einmündung Emil-Nolde-Straße und Am Runden Berg.

Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich anschließend von der Einmündung Emil-Nolde-Straße/Am Runden Berg bis zum Ortsausgang Warburg.

Anlieger können ihre Häuser erreichen

Die Anlieger können während dieser abschnittsweisen Vollsperrung jeweils in Richtung Warburg oder Calenberg ihre Häuser erreichen. Eine Erreichbarkeit über die Angertwete in und aus Richtung Bundesstraße 7 ist für diese Zeit ebenfalls möglich.

„Für die Asphaltierungsarbeiten haben wir einen Zeitraum von höchstens anderthalb Wochen eingeplant“, wirft Heike Lockstedt-Macke einen Blick in die Zukunft. „Die genaue zeitliche Einteilung der Vollsperrungen werden wir rechtzeitig bekannt geben.“ Der Kreis Höxter und die Stadt Warburg bitten alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Behinderungen während der Bauzeit.

Die Umleitungspläne für die drei Bauabschnitte können auf der Homepage des Kreises Höxter eingesehen werden: www.kreis-hoexter.de/4608