Landrat Friedhelm Spieker, Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung für den Kreis Höxter, und Jens Härtel, Vorsitzender des Vorstands der Sparkassenstiftung für den Kreis Höxter, gratulieren den diesjährigen Gewinnern.

Beeindruckende Arbeiten auf Kreisebene

„Tausende junge Talente haben sich bundesweit in das Abenteuer Naturwissenschaften gestürzt. Sie haben den Mut bewiesen, den es braucht, wenn man etwas neu denkt, wenn man Antworten auf Fragen sucht, die noch niemand gestellt hat. Beeindruckende Arbeiten von 16 Schüler haben auf Kreisebene zum Erfolg geführt“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Sparkassenstiftung.

„Beim Blick auf die Themen in den jeweiligen Fachgebieten erkennt man eine enorme Kreativität. Zugleich ist klar, dass hinter den Arbeiten viel Motivation, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen steckt. Umso bedauerlicher ist es, dass in diesem Jahr die große Siegerehrung wegen Corona leider nicht stattfinden kann. Gern hätten wir die Forscher und die jeweiligen Schulleiter in die Sparkasse eingeladen, um im netten Rahmen ihre Forschungsergebnisse zu würdigen“, bedauert Jens Härtel, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung für den Kreis Höxter.

Keine offizielle Siegerehrung wegen Corona

Landrat Friedhelm Spieker und Jens Härtel sind sich einig, dass die alljährliche Siegerehrung stets eine freudige Abwechslung in ihren Kalendern darstellte. Doch auch ohne offizielle Siegerehrung werden Preisgelder in Höhe von 2560 Euro von der Sparkassenstiftung für den Kreis Höxter gestellt.

Der Kreis Höxter richtet zum 16. Mal mit der Sparkassenstiftung für den Kreis Höxter den Wettbewerb auf regionaler Ebene aus. Landrat Spieker wünscht den Gewinnern, dass sie das Forscher-Fieber und die Begeisterung für die Wissenschaften nicht mehr loslassen: „Die MINT-Fächer sind unglaublich spannende und vielseitige Bereiche. Wie Wilhelm von Humboldts einst sagte: ‚Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut“. Mögen Sie ihre Möglichkeiten nutzen.“