Nach gemeinsamer Überlegung kam man zu dem Ergebnis, dass das Muttertier wohl durch andere Umstände verlustig ist. Der Germeter Johannes Stute, der mit seinem Sohn die Jagd gepachtet hat, nahm sich des kleinen hilflosen Findlings an.

Kitz lebt in einer Hundebox

In einer ausgedienten Hundebox beim Wohnhaus verbrachte das Kitz die ersten beiden Nächte. Unter den Händen des erfahrenen Waidmannes erfolgt die Versorgung mit Schafsmuttermilch, die ein befreundeter Schäfer zur Verfügung stellt.

Von Tag zu Tag klappt die Ernährung per Flasche immer besser, und das Babykitz kommt schon wieder zu Kräften. Das bemerken selbst Nachbarn, wenn sich das Kitz laut fiepend „hungernd“ meldet und weckt auch ihre Neugierde. Da schaut der eine oder andere schon mal vorbei, auch in Begleitung des eigenen Nachwuchses, um das süße Rehkitz aus den Nähe zu bestaunen.

Suche nach geeignetem Gehege

Noch einige Tage wird die Hundebox als Zuhause dienen müssen, bevor eine größere Behausung entsteht. Nach einigen Wochen, wenn das Tier sich weiter kräftig entwickelt hat, stellt sich die nächste spannende Frage nach dem weiteren Verbleib des Wildtieres.

In die freie Wildbahn kann das Jungtier nicht entlassen werden, es hätte dort keine Überlebenschancen. Also will Johannes Stute sich auf die Suche nach einem geeigneten Gehege für seinen Zögling machen. Bis es soweit ist, wird noch manche unruhige Nacht mit der Fütterung verbracht werden müssen.