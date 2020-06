Im Theresia-Gerhardinger-Berufskollegs in Rimbeck hat es einen Corona-Fall gegeben. Die junge Frau hat zwar keine Symptome, zur Sicherheit sind aber zahlreiche Schüler und Lehrer getestet worden. Foto: Kolping-Schulwerk

Warburg-Rimbeck (WB/vah). Eine Schülerin des Theresia-Gerhardinger-Berufskollegs in Warburg-Rimbeck ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das haben Schulleiter Hartmut Peter, das Kolping-Schulwerk als Träger sowie das Gesundheitsamt des Kreises Höxter am Samstagmorgen mitgeteilt. Die junge Frau hatte keine Symptome einer Covid-19-Infektion und befindet sich nunmehr in 14-tägiger Quarantäne.