Warburg/Borgentreich (WB). Die Gartensaison ist in vollem Gange, und das Gärtnern erfreut sich in diesem Jahr besonderer Beliebtheit. Gleichzeitig konnten viele Hobbygärtner ihre vorgezogenen Pflanzen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht auf Pflanzenflohmärkten in Borgentreich anbieten. Deshalb wird es nun an zwei Tagen auf dem Warburger Wochenmarkt Pflanzenstände von privaten Anbietern geben.

Jeweils zwei Stände auf dem Alt- und Neustadtmarktplatz wurden von der Stadt Warburg genehmigt und sollen eine Bereicherung für den Warburger Wochenmarkt sein. Private Anbieter, die ihre Pflanzen auf Pflanzenflohmärkten in der Region angeboten hätten, finden so eine alternative Absatzmöglichkeit.

Am Freitag, 12. Juni, wird es ein Pflanzenangebot auf dem Neustadtmarkt geben, am Mittwoch, den 17. Juni auf dem Altstadtmarkt. Im Angebot haben die Aussteller eine Vielzahl an Gartenstauden, auf dem Altstadtmarkt wird es auch Kürbis- und Erdbeerpflanzen sowie regionales Saatgut für Blühflächen geben.

„Wir hoffen, dass durch das zusätzliche Angebot noch mehr Besucher auf den Wochenmarkt gelockt werden. Die Warburger Wochenmärkte sind zwar klein, haben aber eine breite Produktpalette. Durch das Pflanzenangebot wird sie an den beiden festgelegten Tagen nun noch erweitert und auf die ausgefallenen Pflanzenflohmärkte reagiert“, sagt Julia Brossok von der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal, die die Aktion koordiniert.

Gartenfreunde haben so die Möglichkeit, am 12. und 17. Juni in Warburg ein bisschen Pflanzenflohmarkt-Luft zu schnuppern und letzte Lücken in der diesjährigen Gartengestaltung zu füllen.