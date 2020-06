Willebadessen (WB/vah). Ein 29-jähriger Familienvater aus Ossendorf ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Unfall auf der L828 zwischen Borlinghausen und Willebadessen so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Er fuhr mit seinem Firmenbulli aus bislang ungeklärter Ursache in einen Lastwagen.