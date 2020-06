Warburg (WB). Eigentlich sollten die neuen Bibel-Pfähle an der Kloster-Garten-Route mit einer Feier am Pfarrheim Hembsen eingeweiht werden. Doch die Corona-Pandemie hat diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt Einweihungsfeier trafen sich nun einige der Initiatoren am Fuße des Desenbergs, um wenigstens einen kleinen Startschuss für das ökumenische Projekt im Kreis Höxter zu geben.