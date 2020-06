Warburg (WB). Am 9. Oktober 1953 wurde der Fabrikant Dr. Rudolf Pauly vom Rat der Stadt Warburg zum ehrenamtlichen Stadtdirektor gewählt. Er hatte dieses Amt bis zu seinem Tode am 28. Juli 1962 inne. Mit Bürgermeister Anton Böhlen (CDU) bildete er die Doppelspitze der Stadt. Von ihm handelt die nächste Folge unserer Serie „Ein Bild – und seine Geschichte“.

Warburg zählte im Jahre des Amtsantritts von Dr. Pauly rund 10.500 Einwohner. Die Mandatsverteilung im Stadtrat 1953: CDU 10 Sitze, Union der Mitte 10, FDP 3, SPD 3, Zentrum 1 Sitz. Die Verwaltung war noch im Rathaus zwischen den Städten untergebracht.

Als Soldat im Weltkrieg

Dr. Rudolf Pauly wohnte mit seiner Familie an der Kasseler Straße im Haus Nummer 26. Geboren worden war Dr. Rudolf Pauly am 4. Januar 1891 in Warburg. Sein Vater war der Justizrat Pauly. Nach dem Besuch der Volksschule und des Warburger Gymnasiums studierte er in Lausanne, München, Kiel und Münster Rechtswissenschaften. Als Rechtsreferendar war er am Amtsgericht Warburg tätig.

Der Erste Weltkrieg unterbrach den beruflichen Werdegang Paulys. Er war Soldat und kehrte 1919 aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück. Ab 1923 war er als Kreissyndikus beim Landkreis Dortmund und als Rechtsanwalt am dortigen Landgericht tätig. Als 1928 der Landkreis Dortmund aufgelöst wurde, ging Dr. Pauly in die freie Wirtschaft.

Arbeit an Schulen

1948 kehrte er nach Warburg zurück. Seine erste Herausforderung als Stadtdirektor stellte sich mit einem aktuellen Problem des Krankenhauses: Die Vinzentinerinnen wollten sich aus der Betreuung, die sie bereits seit 1844 innehatten, zurückziehen. Dr. Pauly gelang es, einen Vertrag abzuschließen und die Schwestern zum Bleiben zu bewegen.

Mit dem Schulbau ist sein Name eng verbunden. 1954 bis 1956 erhielt die Falkschule einen Neubau. Von 1956 bis 1959 wurde die Altstädter Volksschule umgebaut, ab 1959 bekam die Neustadtschule ein neues Gesicht. Der schon lange dringend notwendige Umbau des Gymnasiums wurde in drei Bauabschnitten ab 1954 bewältigt und im Jahr nach Dr. Paulys Tod abgeschlossen.

Ansiedlung des HPZ

Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen war Dr. Pauly ein wichtiges Anliegen. So setzte er sich zum Beispiel nachdrücklich für die Ansiedlung des heutigen HPZ ein, das derzeit mit 1400 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Stadtgebiet Warburg ist. In der Wirtschaftsförderung war er bereit, auch ungewöhnliche Wege zu gehen.

Sein Plan von 1961, Warburg zur Garnisonsstadt zu machen, ließ sich allerdings nicht realisieren. Dem Verkehrsverein, der in diesen Jahren für die Oktoberwoche zuständig war, stand er als Vorsitzender vor. Seit März 1961 war Dr. Pauly zudem Kreistagsmitglied gewesen. Dr. Paulys Nachfolger im Amt des Stadtdirektors war der Rechtsanwalt Hubert Clausmeyer aus Recklinghausen. Er wurde am 12. Februar 1963 gewählt.

