Warburg (WB/vah). Die Mitglieder des Warburger Heimat- und Verkehrsvereins sind stinksauer. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in der Diemelaue gewütet und einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet.

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Nach Informationen des Vereinsvorsitzenden Klaus Stalze werde der Verein nun eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise aussetzen, die zur Ergreifung der Täter führen.

Bänke am Eisteich aus dem Betonfundament gerissen

Irgendwann zwischen Mittwochnachmittag und Freitag, womöglich am Feiertag, haben die Randalierer die beiden Bänke am Eisteich aus dem Betonfundament gerissen, die Hölzer zerschlagen und eine Bank mit Sockel in den Eisteich geworfen. Das Schild, das auf die Wasserkunst hinweist, wurde zudem beschädigt, eine Schautafel aus Acryl zerschlagen.

Noch am Mittwoch hatten Mitglieder der WAR-Gruppe (Warburgs aktive Rentner), die dem Heimat- und Verkehrsverein angeschlossen ist und ehrenamtlich Verschönerungen am Stadtbild vornimmt, in der Diemelaue gearbeitet. „Da war noch alles in Ordnung“, berichtet Klaus Stalze.

Kontakt zum Warburger Sportverein aufnehmen

Doch in den Folgetagen haben sich die Täter mit roher Gewalt an den Bänken und den Hinweisschildern zu schaffen gemacht. „Es ist unglaublich, wie viel Energie hier aufgewendet wurde, um die Gegenstände zu zerstören“, ärgert sich Klaus Stalze, der den Gesamtschaden auf etwa 1000 Euro schätzt. Füße und Fäuste hätten dafür womöglich gar nicht ausgereicht.

Die WAR-Gruppe werde nun versuchen, das, was noch zu reparieren ist, wieder in Ordnung zu bringen. „Vielleicht finden wir dafür noch den ein oder anderen Sponsor“, hofft Stalze. Auch will er Kontakt zum Warburger Sportverein aufnehmen, um auszuloten, wie solche Taten in der Diemellaue, zu der auch die neue Sportanlage gehört, in Zukunft unterbunden werden können.