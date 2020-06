Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die stark gefährdete Äsche soll auch in Zukunft in der Diemel ein Zuhause haben. Aus diesem Grund soll der Fluss zwischen der Brücke des Diemelradweges bei Scherfede-West (unterhalb der B252) und dem Scherfeder Sportplatz renaturiert werden. Das Land Hessen hat am Montag für das Vorhaben 425.000 Euro bereitgestellt.

Das Gebiet ist vielen Älteren als „klein Dortmund“ bekannt, weil dort in den 50er und 60er Jahren immer wieder Menschen aus dem Ruhrgebiet ihre Wochenenden verbracht haben, berichtete Elmar Schröder, Bürgermeister von Diemelstadt und stellvertretender Vorsitzender des Diemelwasserverbandes. Es ist aber auch ein „stabiles Gebiet“ für die Äsche. Die Fischart ist allerdings in der Region selten geworden, wie Biologe Christoph Dümpelmann bei der Vorstellung des Renaturierungsprojektes im Dorfgemeinschaftshaus in Diemelstadt-Rhoden erläuterte.

Ruhezonen im Flachwasser schaffen

Viele Gewässer in der Großregion seien begradigt worden, so dass die Fließgeschwindigkeit gestiegen sei. Für junge Äschen fehlten dort die Ruhezonen im Flachwasser. Auch Staubauwerke seien ein Problem, weil sich die Temperatur des Wassers in deren Umfeld erhöhe. Äschen lieben aber Wasser, das in der Spitze 15 bis 18 Grad warm ist. Vor Staubauwerken hat es oft mehr als 20 Grad.

Eine weitere Schwierigkeit seien gerade im Frühjahr zur Laichzeit auch Schwärme von durchziehenden Kormoranen, die der Äsche zusetzten. Das alles habe zur Folge, dass die in der Bevölkerung wenig bekannte Äsche genauso stark gefährdet sei wie in der Vogelwelt der Steinadler, das Rebhuhn oder der Schwarzstorch, machte Christoph Dümpelmann deutlich.

In der Diemel seien die Bedingungen zumindest auf den unteren 90 Kilometern des Flusses bis zur Mündung in die Weser bei Bad Karlshafen noch gut für Äschen geeignet. Beispielsweise steige die Temperatur der Diemel auch im Hochsommer selten über 19 Grad, es gebe an vielen Stellen einen Wechsel von Flach- und Tiefwasserzonen. Dennoch müsse etwas getan werden, um den Zustand zu stabilisieren und zu halten, berichtete Biologe Christoph Dümpelmann vom Büro für Fischbiologie aus Marburg.

Arbeiten sollen im Herbst 2021 beginnen

Nach Abschluss der Planung Ende dieses Jahres sollen daher die Renaturierungsarbeiten im Herbst 2021 beginnen und im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Konkret soll das Gewässer verbessert werden, indem für die Äschen Ruhezonen geschaffen werden. Uferrandstreifen sollen angelegt und flache Übergänge zwischen dem Land und dem Wasser geschaffen werden. Christoph Dümpelmann schlägt auch vor, den Kormoran zu bejagen. Seiner Population würde das nicht schaden, den Äschen jedoch helfen.

Realisiert wird das Naturschutzprojekt auf Parzellen, die schon vor einiger Zeit im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens der Stadt Diemelstadt zugeordnet worden sind. Daher sei es auch möglich gewesen, sehr kurzfristig eine so hohe Summe aus dem hessischen Topf „Erhalten und Weiterentwickeln von Biotopsystemen“ zu bekommen. 140 Projekte sollen damit in Hessen gefördert werden. Für die wichtigsten 41 hat das Land bereits 140 Millionen Euro ausgegeben, berichtete Dr. Christian Henschke vom Regierungspräsidium in Kassel. Für ihn sei das Äschen-Projekt an der Diemel ein weiterer Baustein, denn die Fischart sei eindeutig ein Klimaverlierer, der Bestand „deutlich angenockt“, wie er berichtet.

Geplant sind Informationstafeln am Diemelradweg

Für Elmar Schröder ist es wichtig, dass auch auf hessischer Seite etwas an der Diemel getan wird. Er verwies auf die Anstrengungen des Diemelwasserverbandes auf nordrhein-westfälischer Seite, wo ebenfalls im kommenden Jahr die Renaturierung der Diemel zwischen Ossendorf und Germete vorangetrieben werden soll.

Nach Informationen von Armin Sander, Geschäftsführer des Diemelwasserverbandes, soll das Äschenprojekt in Zukunft auch für die Nutzer des Diemelradweges plausibel gemacht werden. Geplant seien Informationstafeln an der Strecke, auf denen der Sinn und Zweck der Renaturierung erläutert wird.