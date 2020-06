Corona sorgt für mehr Zuwachs

Die ehrenamtlichen Projekte der Diakonie – Mittagstisch, Schulmaterialienkammer und Familienhilfe – waren wegen der Pandemie am 16. März zunächst eingestellt worden. „Unter Corona-Bedingungen war es nicht möglich, die Angebote in der bisherigen Form fortzuführen“, sagt Dietmar Kraul, Standortleiter der Diakonie in Warburg.

Seit einigen Wochen hat die Diakonie bereits wieder einen mobilen Mittagstisch eingerichtet. Nun folgt die Wiedereröffnung der Schulmaterialienkammer. „Allerdings“, so Kraul, „in abgewandelter Form, um den veränderten Umständen angemessen Rechnung zu tragen.“ Möglichen Infektionen müsse vorgebeugt werden. „Die Räumlichkeiten im Corvinushaus sind beengt, unsere Schulmaterialienkammer wird von vielen Menschen wahrgenommen, die Risikogruppen angehören“, bittet Kraul um Verständnis für ein neues Verfahren beim Verteilen der Schulmaterialien.

Für jedes Kind wird eine Tüte gepackt

Demnach ist neu, dass die Eltern die Schulmaterialien nicht sofort erhalten. Die Mitarbeitenden der Diakonie nehmen an dem jeweiligen Termin von den Eltern die Materialienliste der Schule und einen Berechtigungsnachweis (etwa Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Einkommensnachweis) entgegen. Für jedes Kind wird später von den ehrenamtlich Tätigen eine Tüte gepackt. Den Eltern wird ein persönlicher Abholtermin genannt, an welchem sie die Tüten erhalten. Es dürfen maximal zwei Personen pro Familie zu den Terminen erscheinen. Sie müssen Mund-Nasen-Schutz tragen und die bekannten Abstandsregeln einhalten.

Mit dem Angebot der Schulmaterialienkammer will die Diakonie Kindern aus einkommensschwachen Familien bessere Bildungschancen ermöglichen. 2019 haben 266 Warburger Kinder und Jugendliche Schulmaterialien erhalten – „ein deutlicher Zuwachs gegenüber 2018 mit 224 und 2017 mit 163 Personen“, betont Dietmar Kraul. „Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Zahlen im Zuge der Corona-Krise weiter steigen werden“, so der Standortleiter der Diakonie. Es sei mit einer Zunahme von Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen, zu rechnen. Zudem hätten die betroffenen Familien unter zusätzlichen finanziellen Einschränkungen zu leiden, da momentan beispielsweise noch die kostenfreie Schulverpflegung entfalle, erläutert Kraul.

Keine Materialien für das Homeschooling

Die Schulmaterialienkammer, vor etwa zehn Jahren gestartet, sei ein rein spendenbasiertes Projekt. „Um die anfallenden Kosten weiterhin decken zu können, sind wir hauptsächlich auf Spenden angewiesen, um die in Warburg lebenden Kinder und Jugendlichen zu unterstützen“, so Kraul. Die Schüler jetzt auch mit Soft- oder Hardeware für das Homeschooling am PC zu unterstützen, übersteige aber die finanziellen Möglichkeiten der Schulmaterialienkammer.

Diese ist jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr am 24. und 25. Juni sowie am 1. und 2. Juli geöffnet.