Gardine wird zum Ploppschutz

Nachdem auch das langersehnte Frühjahrskonzert am 21. März abgesagt wurde, war die Freude umso größer, unter Auflagen und mit Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern gemeinsam musizieren zu können. Also stellten die Verantwortlichen am Freitagabend ihre Stühle auf dem Schulhof der Ossendorfer Grundschule auf. Dann erklangen die Instrumente wieder.

Proberaum bleibt tabu

Jeder Musiker kennt seinen Sitzplatz bereits, erklärte Dübbert. Auch müsse er bis zum Erreichen des Platzes Mund und Nase bedecken. Der eigentliche Proberaum dürfe nicht betreten werden. Auch weitere Vorkehrungen wurden getroffen. „Die Blechblasinstruments wurden alle mit einem sogenannten ‚Ploppschutz‘ versehen, der Tröpfchenverteilung behindern soll. Bei den Holzbläsern geht das allerdings nicht. Hier entweicht mehr Luft durch die verschiedenen Klappen und Löchern. Da hilft leider nur häufigeres Reinigen“, erklärte der erste Vorsitzende Wilhelm Thonemann.

Sein Bruder Michael Thonemann ist deswegen kreativ geworden. Für seine Tuba hat er aus Gardinen kurzerhand so einen Ploppschutz genäht. „Bei den Trompeten zum Beispiel kann man OP-Hauben oder Haarnetze über den Trichter ziehen. Bei meiner Tuba passen die leider nicht“, sagte der langjährige Musiker.

Geld fehlt in der Kasse

In den vergangenen Wochen fand das Vereinsleben hauptsächlich über eine WhatsApp-Gruppe oder über Skype statt. „Aber auch der Austausch über Videochat oder verschiedene musikalische Challenges ersetzten nicht den persönlichen Kontakt mit den Vereinskollegen“, sagt Dübbert.

Durch das Wegfallen der Schützenfeste und musikalischen Veranstaltungen fehle auch Geld in der Vereinskasse. Durch das kurzfristige Absagen des Konzertes im Frühling bleibe der Musikverein auf den Kosten sitzen. Neuanschaffungen, wie Ausbildungsmaterial und Noten, würden auf das Notwendigste beschränkt. Lediglich Mitgliederbeiträge und Ausbildungsgebühren fließen weiter.

Techniken üben

„Da wir den Ausbildungsbetrieb nicht aufrechterhalten konnten, haben wir angeboten, die Gebühren zu erstatten. Doch viele Eltern haben darauf verzichtet und unterstützen so unseren heimischen Musikverein. Auch unser Dirigent Daniel Uhe verzichtet auf seine Gage. Der Schützenverein Ossendorf und der Heimatschutzverein Asseln haben auf ihre Art und Weise ihre Unterstützung zugesagt. Dafür wollen wir uns noch einmal ausdrücklich bedanken“, sagte Wilhelm Thonemann.

Die Probe startete Uhe nach ein paar Einspielübungen mit dem Choral „Ein guter Kamerad“. „Wir spielen heute eher ein bewusstes Kontrastprogramm zum Frühjahrskonzert. Das Stück eignet sich gut um bestimmte, grundlegende Techniken zu Üben. Nach einer so langen Pause müssen wir uns als Orchester wieder zusammenfinden.“ Außerdem stand der Präsentiermarsch auf der Agenda des Dirigenten. „Damit wenigstens ein bisschen Schützenfestambiente aufkommen kann. Immerhin wäre an Pfingsten Schützenfest in Ossendorf gewesen.“

Einzelunterricht möglich

Der Einzelunterricht ist in NRW unter Auflagen seit dem 11. Mai wieder erlaubt. Momentan arbeitet der Verein an einem Konzept, das auch die Gruppenausbildung und die musikalische Früherziehung nach den Sommerferien ermöglicht. „Momentan ist die Nachwuchsarbeit nahezu unmöglich“, sagt Christian Dübbert, zweiter Vorsitzender des Musikvereins.

Interessierte an einer Einzelprobe melden sich bei Wilhelm Thonemann, Telefon 0160/91762998, oder Christian Dübbert, Telefon 0171/1487895, oder per ­E-Mail an musikverein.ossendorf@web.de.