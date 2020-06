„Wir haben endlich alle benötigten offiziellen Informationen und Aussagen vorliegen, die uns den Rahmen von Veranstaltungen innerhalb des Bundeslandes Hessen vorgibt“, erklärt Sandra Wolter auf der Internetseite des Drachenfestes. Wolter ist Geschäftsführerin der Firma Wyvern, die das Drachenfest veranstaltet. „Hier fallen wir unter die von der Bundesregierung genannten Großveranstaltungen, die bis zum 31. August nicht stattfinden dürfen.“ Auch seitens der zuständigen Behörde liege nun eine Bestätigung vor.

Gutscheine

„Auch wenn wir dieses Ergebnis und die daraus folgenden Konsequenzen für uns alle zutiefst bedauern, sind wir auch erleichtert, nun endlich diese offizielle Aussage mitteilen zu können“, sagt Wolter. Letztlich sei dem Veranstaltungsteam und den Besuchern klar gewesen, dass das gesundheitliche Risiko „einer solch großen und internationalen Veranstaltung einfach zu hoch ist“.

Teilnehmer, die bereits Tickets gebucht hatten, sollen deren Wert in Form eines Gutscheins erhalten können. Auch eine Auszahlung in Form von mehreren Gutscheinen oder einer Schenkung soll möglich sein. Um das umzusetzen, werde nun an einer technisch einfachen Möglichkeit gearbeitet. Noch im Juni könne das System fertig sein. Wer Fragen habe, etwa zu den Tickets oder Gutscheinen, könne sich auch per E-Mail an support@drachenfest.info werden.

Sorgenvoll

Dass in diesem Jahr wohl höchstwahrscheinlich keine Großveranstaltungen mehr ausgerichtet würden, sieht Wolter aus zwei Standpunkten. Für die Teilnehmer des Drachenfestes etwa sei wichtig, was mit den Tickets geschehe. „Das ist auch total verständlich und nachvollziehbar. Ich als Veranstalterin und Inhaberin von zwei Firmen, die leider beide in der gleichen Branche aktiv sind, habe ich zusätzlich auch andere Gedanken“, sagt sie.

„Muss ich meine Arbeitnehmer entlassen? Wie ist das mit der Miete? Wie ist das mit bereits geschlossenen Verträgen? Was ist mit meinen Fixkosten? Was bedeutet das ganze eigentlich für meine Existenz? Muss ich meine Firmen schließen? Was mache ich denn dann? Mein ganzer Lebensinhalt war schon immer das Drachenfest und Gummiwaffen“, sagt Sandra Wolters. Ihre zweite Firma Wyvern Crafts verkauft in einem Online-Shop spezielle LARP-Waffen, Rüstzeug und Kleidungsstücke.

Am Lebensminimum

„Wenn keine Events stattfinden, braucht auch niemand Ausrüstung. Jede kleine Firma macht im Sommer – insbesondere durch die Großveranstaltungen – ihren Umsatz, um über den Winter zu kommen“, erläuert sie. Auch für die Mittelalter-Branche im Allgemeinen bringe das Probleme mit sich. Kleine Unternehmen und Handwerker hätten schon immer eher am Lebensminimum gelebt.

Sie hätten ihre Waren meist unter Selbstkosten verkauft, da die Kunden oft jung und nicht sehr zahlungskräftig seien. So hätten die Händler kaum Rücklagen bilden können. „Das wird unser Hobby grundlegend verändern und viele der Händler und Handwerker werden ohne weitergehende Unterstützung nicht überleben“, erklärt die Veranstalterin. An die LARPer gerichtet sagt sie: „Wir möchten gemeinsam mit euch diesen Weg gehen und das Beste aus dieser Situation machen. Bleibt gesund!“