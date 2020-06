Immer am Puls der Zeit

„Hier zeigt sich wieder einmal, dass das Konzept, Theorie und Praxis im Klassenverbund eng miteinander zu verknüpfen, deutliche Lernerfolge für jeden zeigt“, berichtet die Schule in einer Pressemeldung zum runden Geburtstag und zum Abiturjahrgang.

Spektrum an Möglichkeiten

Durch das kooperative Lernen im jahrgangsübergreifenden Unterricht und der intensiven Betreuung durch die Lehrer könne jeder sehr gut praktische Erfahrungen sammeln. Der Projektunterricht im Technikgymnasium biete ein breites Spektrum an Möglichkeiten, immer in Verbindung mit Elektronik, um das Ziel des Bildungsgangs zu erreichen.

So wird, je nach Projekt und Jahrgangsstufe, neben Elektronik und Informatik auch Mechanik integriert. Handwerkliches Geschick wird gefördert und die Projekte werden durch Holz- und Metallarbeiten abgerundet. Am Ende des Projektes soll ein umfangreiches Produkt von jedem Schüler gefertigt werden.

Kontext Bildung 4.0

„Ziel ist es, etwas zu bewegen und steuern, wie die Industrie es seit Jahrzehnten schon betreibt und seit einigen Jahren mit dem Standard Industrie 4.0 weiter ausbaut“, berichtet die Schule weiter. So würden die Projekte am Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg immer weiter in dem Kontext Bildung 4.0 und Industrie 4.0 vorangetrieben.

Auch in diesem Jahr werden die Projekte der Klassen GYTU und GYTM wie gewohnt durchgeführt. Unter Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen sind die Projekte mit Schulungen und praktischen Arbeiten in den einzelnen Jahrgangsstufen gestartet und besitzen eine Laufzeit von sechs Monaten. Sie werden also im neuen Schuljahr 2020/21 weitergeführt. Die Projekte sind fächerübergreifend angelegt und zum eigenständigen Erarbeiten und Vertiefen schon gelernter Inhalte gedacht. Außerdem dienen sie auch zur Vorbereitung auf die nächste Abiturprüfung.

Digitaler Unterricht

„Wir bedauern sehr, dass dieses Jahr nicht der Oktoberwochenwagen anfertigt werden kann, denn dieser Wagenbau ist seit zehn Jahren ein fester Bestandteil des Unterrichts. Alternativen sind schon in der Planung“, berichtet die Schule.

Digitaler Unterricht ist seit mehr als 20 Jahren in allen Jahrgangsstufen und Bildungsgängen des JCS-BK verbreitet. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass sich das digitale Konzept der Schule sehr gut bewährt. „Verbesserung sind immer möglich und somit investiert der Kreis Höxter als Träger des JCS-BK regelmäßig in die moderne Lernumgebung“, berichtet das Kolleg. Als Lernplattform setzt das JCS-BK seit 2007 auf die weltweit verbreitete Lernplattform „Moodle“. Aufgrund intensiver Trainings sowie der langjährigen Erfahrung der Lehrer habe in der Krise angemessen reagiert und die Unterrichtsversorgung sichergestellt werden können.

Video- und Audiobeschulungen

Neben dem Einsatz digitaler Materialien werden Video- und Audiobeschulungen in regelmäßigen Abständen angeboten, die Schüler können die Lehrer jederzeit erreichen, um Unterstützung zu bekommen. „Somit war es auch möglich, die jährlichen Sprachzertifikate per Videochat vorzubereiten“, berichtet die Schule weiter.

Schüler, die Einblicke in diese Art des Lernens erhalten möchten und das Abitur anstreben, sind am Berufskolleg willkommen. Ein ­Beratung kann jederzeit unter der E-Mail-Adresse verwaltung@jcsbk.de oder über die Homepage vereinbart werden. Weitere Informationen unter www.jcsbk.de .