Filltech füllt und füllt

Filltech ist von der Corona-Krise wirtschaftlich kaum tangiert, berichten Geschäftsführer Florian Peine und sein Bruder, Prokurist Christian Peine. Nach wie vor sei der deutschlandweit führende Befüller und Lieferant von markenunabhängigen CO 2 -Zylindern für heimische Trinkwassersprudler auf Expansionskurs. 2019 füllte Filltech noch 3 Millionen Zylinder pro Jahr. 2020 werden es schon 6 Millionen sein, 2021 gebe es bereits Verträge für 12 Millionen Abfüllungen. Gut möglich, dass der derzeit realisierte Neubau am Oberen Hilgenstock nicht die letzte Erweiterung ist. Flächen stehen jedenfalls noch zur Verfügung.

Krisenfest

Eine Folge hat die Corona-Krise für Filltech aber doch: „Wir sind mit dem Neubau etwa drei Wochen in Verzug, weil es bei der Lieferung der Baumaterialien Probleme gab“, berichtet Florian Peine. Er sei aber zuversichtlich, dass in zwei Wochen die Arbeiten am Rohbau abgeschlossen sind.

Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln und Wirtschaftsförderer Sören Spönlein sehen gute Chancen, dass auch viele andere Firmen in Warburg glimpflich durch die Corona-Krise kommen. Der mittelständische Branchenmix in der Hansestadt habe sich wie schon in der Finanzkrise 2008 als sehr krisenfest gezeigt. „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft. Und in diesen Firmen steht man Krisen gemeinsam mit den Mitarbeitern durch, ohne ihnen zu kündigen“, sagte Stickeln.

In den Dialog treten

Wirtschaftsförderer Sören Spönlein registriert sogar mitten in der Corona-Krise ein „durchaus vorhandenes Interesse von Firmen an Gewerbefläche in Warburg, vor allem am Oberen Hilgenstock sowie in Scherfede. Allein im vergangenen Jahr habe die Stadt 10.000 Quadratmeter Gewerbefläche vermittelt, berichtet Sören Spönlein.

Viele Parzellen und leer stehende Immobilien in den Warburger Industriegebieten befänden sich in Privatbesitz. Hier will die Wirtschaftsförderung der Stadt in Zukunft tätig werden und mit den Besitzern in den Dialog treten.

Lebensmittelmarkt kommt

Bislang nicht eingetreten sei eine befürchtete Welle an Schließungen und Insolvenzen von Einzelhändlern in der Warburger Innenstadt. Auch für leer stehende Ladenlokale gebe es wieder vermehrt Anfragen. Mitten in der Stadt an der Hauptstraße 40 (ehemals C&A) werde die Öffnung eines 400 Quadratmeter großen Lebensmittelgeschäftes vorbereitet. In dem Gebäude werde derzeit rege umgebaut. Der Lebensmittelmarkt soll in einigen Wochen eröffnet werden.

Zusätzliche Gewerbeflächen für beispielsweise ein Café (140 Quadratmeter) oder Verkaufsraum (80 Quadratmeter) könnten dort noch angemietet werden. „Viele Warburger hatten sich ja gewünscht, wieder mitten in der Stadt Lebensmittel einkaufen zu können“, berichtet Spönlein. Das sei bald wieder möglich.

Feierabendmärkte

Die Corona-Krise habe auch das Thema Regionalität und regionale Produkte stärker in den Fokus der Bürger gebracht. Die Wochenmärkte liefen gut, die Stadt will sie weiter unterstützen und auch am Konzept der Feierabendmärkte festhalten.

Bürgermeister Michael Stickeln ist verhalten zuversichtlich, dass die Hansestadt gut aus der Krise kommt. Gespräche, die er in den vergangenen Wochen mit vielen Geschäftsführern Warburger Firmen geführt habe, stimmten ihn positiv. „Manche haben sogar von den Auswirkungen der Krise profitiert“, berichtet er.