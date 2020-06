Noch während die Warburger Polizei über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt wurde, war aber eines der Tiere plötzlich wieder da. Das zweite Tier kehrte im Laufe des Abends zurück in den Stall. Dennoch sorgt der Vorfall bei den Meerschweinchen-Besitzern für Rätselraten.

Die beiden Meerschweinchen befanden sich zunächst am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Vorgarten an der Königsberger Straße in einem geschlossenen Käfig. Gegen 13 Uhr stellte die Tochter des Hauses fest, dass beide Tiere verschwunden waren. Die Käfigtür stand offen. Nur wenige Minuten später saß eines der Meerschweinchen wieder in seinem Käfig, die Tür war verschlossen. Das andere blieb verschwunden.

Daher wurde vorsorglich Strafantrag bei der Polizei gestellt. Gegen 19 Uhr war dann aber auch das zweite Tier unbemerkt wieder in den verschlossenen Käfig zurückgesetzt worden. Eine Erklärung dafür hat die Tierhalter-Familie nicht.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05641/78800.