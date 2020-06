Warburg-Menne (WB). Rechts herum geschwommen wird seit einigen Tagen im Naturbad in Menne. Nach Abstimmung mit der Stadt Warburg und dem Gesundheitsamt seien die erforderlichen Hygienemaßnahmen allen Vereinsmitgliedern in einem Brief mitgeteilt und auch umgesetzt worden, teilt der Betreiberverein mit.

Von Westfalen-Blatt