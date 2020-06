Weitere Schäden entdeckt

„Der Erhalt der historischen Bausubstanz am Amtsgericht Warburg ist extrem wichtig. Deshalb finden Sanierungen in kurzen Zeitabständen statt“, sagt BLB-Pressesprecher Carsten Pilz. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hatte zuletzt im Jahr 2018 dringend notwendige Arbeiten zum Substanzerhalt und zur Sicherheit von Besuchern an der Fassade des Gebäudes durchführen lassen. Andere Schadstellen, die im Rahmen einer IUEBA-Untersuchung – eine Ingenieurtechnische Überwachung baulicher Anlagen – nicht als dringend sanierungsbedürftig eingestuft wurden, seien in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde zunächst nicht behoben worden, erläutert Pilz.

Brutplatz für Turmfalken

Der BLB NRW habe nun das Gebäude an der Ost-, Süd- und Westseite einrüsten lassen, um zunächst die Verfugungen des Mauerwerks zu begutachten, erklärt der BLB-Sprecher das weitere Vorgehen. Da an der Fassade ursprünglich verschiedenfarbiges Fugenmaterial verbaut wurde, sollen in einem nächsten Schritt mehrere Probesanierungsflächen erstellt werden, bei denen Materialwahl, Farbgebung und Verarbeitungstechnik mit dem Bestand abgeglichen werden. In Abstimmung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde würden anschließend verschiedene Sanierungsalternativen bewertet und ein abschließendes Sanierungskonzept festgelegt, um die weiteren Schäden zu beseitigen.

Bei den Gerüstbauarbeiten wurde festgestellt, dass sich in einer Mauernische an der Südfassade des Amtsgerichts der Brutplatz eines Turmfalkenpaares befindet. „Der BLB NRW wird die weiteren Arbeiten so gestalten, dass die unter Schutz stehenden Vögel in der Aufzucht nicht gestört werden“, versichert Carsten Pilz.

Gericht ist erreichbar

Dauer, Kosten und Umfang der anstehenden Arbeiten seien abhängig von dem noch zu erstellenden Sanierungskonzept und könnten derzeit noch nicht angegeben werden, führt Pilz weiter aus. Auf den Gerichtsbetrieb sollen sich die Arbeiten nach Möglichkeit nicht auswirken. „Die Arbeitszeiten und Arbeitsorte auf der Baustelle werden mit dem Amtsgericht Warburg abgestimmt und zum Beispiel bei laufenden Verhandlungen auf eine andere Gebäudeseite verlegt“, erläutert der Sprecher des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW.

Die Straße Puhlplatz am Amtsgericht war im Rahmen der Bauarbeiten für das Gerüst temporär nicht vollständig befahrbar. Aktuell ist die Straße frei und das Gericht ist wieder erreichbar.

Schon 2018 viel Geld investiert

Im Jahr 2018 waren bereits dringend notwendige Arbeiten zum Substanzerhalt und zur Sicherheit von Besuchern an der Fassade des Warburger Amtsgerichts vorgenommen worden. Arbeiten an der Außenfassade bildeten 2018 den Abschluss einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren erfolgten. Insgesamt investierte der BLB NRW als Eigentümer bisher etwa 327.000 Euro.

Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen gehörten zum Beispiel im denkmalgeschützten Gebäude das Beseitigen von Putz- und Feuchtigkeitsschäden oder die Neugestaltung einer Treppe, die ins Dachgeschoss führt. Am Nordeingang des Gebäudes wurde vor zwei Jahren die alte, schadhafte Treppe durch eine Sandsteintreppe nach historischem Vorbild ersetzt. Der Natursteinsockel und weitere Bereiche wurden neu verfugen. Zudem wurden schadhafte Fensterbänke ausgetaucht und Fenster gestrichen. Besonders aufwändig war das Austauschen von Mauerziegeln. Denn Steine im damals verwendeten Format – das Gebäude wurde um 1860 erbaut – sind heute im Fachhandel nicht mehr zu bekommen.