Bereits in der Vergangenheit hatte es viel Ärger um diese Frage gegeben, die zu einer Unterschriftenaktion geführt und sogar den Petitionsausschuss des Landtages beschäftigt hatte. 2017 hatte der Kreistag entschieden, die Untersuchungen der Kinder nur noch in Höxter vorzunehmen, um die Mediziner zu entlasten. Daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung vor allem in Warburg los.

Eltern kritisierten geplanten Untersuchungstourismus

Die Eltern kritisierten den geplanten Untersuchungstourismus an den anderen Rand des Kreises. Viel einfacher sei es doch, dass sich die Mediziner in Bewegung setzten. 1800 Unterschriften wurden gegen das Vorhaben der Kreisverwaltung gesammelt und der Petitionsausschuss des Landtages eingeschaltet. Schließlich wurde nach Vermittlung des Petitionsausschusses und vielen Gesprächen doch wieder eine dezentrale Lösung gefunden. In Warburg wurde ein Untersuchungsraum im Helios-Klinikum genutzt.

Für den nun vollzogenen Rückschritt zur zentralen Untersuchung in Höxter hat der Leiter des Gesundheitsdienstes, Dr. Ronald Woltering, allerdings Gründe und bitte um Verständnis. „Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie konnten wir in den ersten beiden Quartalen nicht alle Schuleingangsuntersuchungen vornehmen. Deshalb müssen wir nun einige Termine im dritten und vierten Quartal 2020 nachholen. In dieser Zeit können wir nicht auf die Räumlichkeiten im Helios-Klinikum Warburg zugreifen, die sonst für die Schuleingangsuntersuchungen genutzt werden.“

Helios-Klinikum spricht mit Kreisverwaltung

Helios-Geschäftsführer Tobias Hindermann sieht hingegen keinen Grund, warum das Hospital nicht für die Untersuchung genutzt werden sollte. Es habe auch keine Anfrage aus Höxter gegeben. Die strengen Corona-Beschränkungen würden schließlich nicht mehr gelten. Er will sich kurzfristig mit der Kreisverwaltung in Verbindung setzen.

Wie viele Familien betroffen sind, konnte das durch Corona stark belastete Kreisgesundheitsamt am Freitag nicht sagen. „Wir bemühen uns um eine Ausweichlösung im südlichen Kreisgebiet“, schreibt Dr. Ronald Woltering in einer Stellungnahme. Wer den Termin nicht wahrnehmen könne, solle sich telefonisch beim Gesundheitsamt des Kreises Höxter melden. „Dann wird versucht, im Einzelfall eine individuelle Lösung zu finden.”