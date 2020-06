„Vortreffliche Gaben des Geistes und des Herzens, Umsicht und Gewandtheit in den Amtsgeschäften, Liebenswürdigkeit im persönlichen Verkehr, Gerechtigkeitssinn und der aufrichtige Wille, für das Beste des ihm anvertrauten Gemeinwesens zu sorgen, zeichneten den Heimgegangenen aus und sicherten ihm ein ehrendes Gedenken.“ So lautet die Würdigung der Warburger Stadtversordneten aus Anlass des Todes von Bürgermeister Franz Wilhelm von Schildt, der am 25. Juni 1914 auf Norderney während eines Kuraufenthaltes einem Schlaganfall erlegen war.

1899 hatte er in Barmen Emma Seehogg geheiratet, der gemeinsame Sohn Paul wurde am 24. August 1900 geboren. Die Familie wohnte in Warburg im Hause Kasseler Straße 28. Das Haus wurde vermutlich 1908 erbaut. Bauherr war der Architekt Anton Todt aus Welda. Von Schildt als erster Mieter soll auf die Gestaltung des Hauses großen Einfluss genommen haben. (Baudenkmal)

In Lennep geboren

Geboren worden war er am 17. Februar 1867 in Lennep im Bergischen Land als Sohn eines Kriminalkommissars. Nach dem Besuch der Volksschule in Barmen war er zunächst im Büro eines Rechtsanwalts tätig. Mit 16 Jahren begann er eine Verwaltungslehre und erreichte zuletzt die Position des Ersten Stadtsekretärs. 1894 wählte man ihn zum Bürgermeister von Königstein im Taunus. Dort war er gleichzeitig als Kurdirektor tätig. Am 23. Februar 1901 wurde er von den Warburger Stadtverordneten mit 9 von 13 Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Bereits am 21. April 1911 wählte ihn die Stadtverordnetenversammlung auf weitere 12 Jahre für eine zweite Amtsperiode, wiederum mit 9 von 11 Stimmen.

Eisenhoitdenkmal

Von Schildt war der erste Bürgermeister, der nach fast 100 Jahren wieder im 1568 erbauten Rathaus zwischen den Städten seinem Dienstgeschäft nachgehen konnte, das renoviert und um ein Stockwerk erhöht worden war. In seinem Dienstzimmer, dem Raum Nr. 11, ließ sich von Schildt dann unter dem Bild Kaiser Wilhelm II. ablichten. Seine Sprechzeiten: Täglich von 9 bis 12 Uhr.

Am 30. Juni 1914 wurde Franz von Schildt auf dem Burgfriedhof beigesetzt. Das Foto trägt keine Datierung. Ein abgebildetes Detail lässt aber vermuten, dass es 1912 entstanden sein dürfte: Während von Schildts Amtszeit wurde in diesem Jahre das Eisenhoitdenkmal aufgestellt. Hinter dem Modell links unten ist eine Zeichnung zu erkennen, die wiederum als Postkartenmotiv des Eisenhoitdenkmals 1912 gedruckt wurde.