Kleinere Feiern in der Warburger Stadthalle waren möglich

Warburg (WB). Das Gymnasium Marianum hat 57 Abiturienten verabschiedet. Sie erhielten am Freitag bei kleinen Feiern in der Stadthalle doch noch persönlich ihre Zeugnisse. Traumnoten erzielten in dieser Abiturientia Paul Altmann (1,0), Zoe Marie Dolstra (1,1) sowie Katharina , Bastian Mrochen und Marius Soethe, die jeweils den Notendurchschnitt 1,3 erreichten.