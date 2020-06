Schulleiterin Claudia Güthoff: „Unterricht grundsätzlich neu denken“

Acht Abschlussfeiern an der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich

Warburg/Borgentreich (WB). Nach sechs Jahren gemeinsamen Lernens in der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich war nun der Tag gekommen – der Tag der Abschlusszeugnisse. Am Donnerstag, 18. Juni, und am Freitag, 19. Juni, wurden die Abschlussschüler der 10er Klassen der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich feierlich entlassen.