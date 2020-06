Kein Kirchenführer und kein Bilderbuch

Mit dem Buch „Kirche der Annäherung“ möchten die beiden Initiatoren Stephan Schröder, Direktor und Diözesanjugendpfarrer, und Marc Henke, Pädagoge im Jugendhaus, die Gäste dem Geheimnis Gottes näher bringen.

Kein klassischer Kirchenführer

„Dieses Buch ist kein klassischer Kirchenführer in dem Sinne, wie man ihn vielleicht aus anderen Kirchen kennt. In diesem Buch wird die Grundhaltung der Kirchenkonzeption für die Jugendkirche in Hardehausen deutlich“, erklärt Stephan Schröder.

Es werden nicht das Gebäude beschrieben, keine Kunstwerke und auch keine liturgischen Geräte in ihrer Funktion erklärt. Vielmehr sei das Buch zur Jugendkirche auf Elementen aufgebaut, die sich an dem mystagogischen Konzept der Kirche orientieren.

Neun Erzählorte

An neun Erzählorten lädt das geistliche Impulsbuch dazu ein, sich dem Geheimnis Gottes zu nähern. „Der Bau und die Gestaltung der Jugendkirche laden dazu ein“, so Stephan Schröder, „Gott Schritt für Schritt auf die Spur zu kommen und in seine Gegenwart einzutauchen.“

Kirchenraum und Buch ergänzen sich

Pädagoge Marc Henke ergänzt: „Im Idealfall funktioniert das in einem Zusammenspiel der Kirche als Sakralraum und dem Buch als geistlichen Impulsgeber. Ich werde durch das, was der Ort mir gibt, die unterschiedlichen Erzählorte, die ich mir anschaue, zum Nachdenken angeregt. Der Rundgang der Kirche, in dem die neun Stationen angeordnet sind, macht es mir möglich, mich dem Geheimnis Gottes immer mehr anzunähern, um es final durch die liturgische Achse direkt zu erleben und zu begreifen.“

In dem Buch werden neun Stationen der Kirche auf jeweils zwei Doppelseiten aufgegriffen.

Impulse sollen inspirieren

Die erste Doppelseite beinhaltet einen geistlichen Impulstext von Diözesanjugendpfarrer Schröder zu dem jeweiligen Erzählort. Dazu gibt es ein großes Gesamtbild der Station.

„Die zweite Doppelseite ist bewusst nicht als ‚Erklärbuch‘ gestaltet“, betont Stephan Schröder. Sie ist aus vier Detailfotos und vier Textfeldern aufgebaut, wobei in jedem Feld immer ein kurzer Impulstext zum nebenstehenden Foto zu finden ist. Diese Impulstexte sind bewusst aus Texten, Impulsen und Liedern aus dem Alltag und Bibelstellen zusammengestellt.

„Es soll helfen, die Kirche mit ihren Erzählorten anders wahrzunehmen, sich inspirieren zu lassen und dem Geheimnis Gottes auf die Spur zu kommen“, so Schröder weiter.

Das Impulsbuch kann somit bei einem Kirchenbesuch zu einem geistlichen Begleiter werden.

Anregungen zum Mitnehmen

„Bei den vielen spirituellen Stationsgängen, die wir für Gruppen anbieten, und bei vielen Begegnungen in der Kirche erleben wir, dass viele Menschen von unserer Kirche sehr berührt sind und gerne Anregungen mit nach Hause nehmen möchten“, berichtet Stephan Schröder.

Die Idee, ein solches Buch zu entwickeln, gibt es schon seit 2017. Pädagoge Marc Henke: „Bei den spirituellen Kirchenrundgängen mit Gruppen kam häufig der Wunsch auf, etwas mitnehmen zu können. Mitnehmen in diesem Fall in analoger und gedruckter Form.“ Daraus entwickelte sich dieses Impulsbuch, das dazu einladen soll, nach einem Rundgang durch die Kirche den Gedanken der Annäherung an das Geheimnis Gottes mit nach Hause nehmen zu können.

Buchverkauf in Hardehausen

Das Buch ist für drei Euro käuflich am Empfang des Jugendhauses, im Weltladen und in der Sa­kristei zu erwerben. Alternativ kann es per E-Mail (info@go-hdh.de) bestellt und per Post verschickt werden.