Abiturientia 2020 nimmt Abschied

Im Rahmen einer Feierstunde im Pädagogischen Zentrum erhielten 70 nunmehr ehemalige Schülerinnen und Schüler ihre Abiturzeugnisse.

Zeugnisübergabe in zwei Gruppen

Sowohl die Schulleiterin Susanne Krekeler als auch die Jahrgangssprecherin Frieda Ernst betonten, dass alle sehr glücklich seien, die Abiturzeugnisse in einem würdigen Rahmen verliehen zu bekommen.

Der Jahrgang konnte – aufgeteilt in zwei Gruppen unter strikter Einhaltung des Abstandsgebotes – jeweils unter Begleitung der Eltern eine sehr gelungene Feierstunde genießen.

Chancen und Risiken

In ihrer Rede betonte Susanne Krekeler, dass das Abimotto sich historisch gesehen nur auf einen relativ kurzen Zeitraum von sechs Jahren, von 1923 bis 1929, beziehe, in dem in Deutschland relativer Wohlstand herrschte. Gemeinsam mit den Jahrgangsleitern Thomas Mengel und Susanne Nießen betonte Krekeler, dass die derzeitige Krise – ähnlich der Krise vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg – Chancen und Risiken berge.

Vor dem Hintergrund von inzwischen 75 Jahren Frieden und Wohlstand in Europa riefen die Schulleiterin und die Jahrgangsleiter dazu auf, sich im Sinne der nun ebenfalls 75 Jahre alten UN-Charta für Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung einzusetzen und sich der Fragilität dieser Errungenschaften bewusst zu sein.

Bestleistungen

In den diesjährigen Abiturprüfungen erreichten von 70 Abiturienten 19 eine Abiturdurchschnittsnote besser als 2,0, acht sogar besser als 1,5. Auch der Notendurchschnitt von 1,0 wurde von einer Schülerin erreicht, hierzu gratulierte Susanne Krekeler besonders. Mit der Verleihung der Abiturzeugnisse wurden auch verschiedene Ehrungen für die besten Leistungen in einzelnen Fächern vergeben.

Zum Abschluss der Veranstaltungen ließen die Abiturienten Öko-Luftballons mit ihren Wünschen für die Zukunft in den Himmel steigen – hier schloss sich für sie der Kreis, denn auch zu ihrem Schulbeginn vor acht Jahren wurde eine solche „Wunsch-Aktion“ gestartet.

Abiturientia 2020

Anna Böttcher (Natzungen), Adrian Brechtken (Hohenwepel), Jakob Bußmann (Borgentreich), Pauline Bußmann (Warburg), Niklas Cebulla (Liebenau), Umutcan Demirkan (Warburg), Nele Derenthal (Willegassen), Madline-Mariele Dierkes (Großeneder), Lisa-Sophie Drolshagen (Warburg), Kai Ellermann (Borgentreich), Lutz Ellermann (Borgentreich), Frieda Ernst (Warburg), Max Feiertag (Warburg), Mishelle Sophie Felsing (Essentho), Lena Fieseler (Scherfede), Svea Fleischhacker (Bühne), Theresa Floren (Wormeln), Oliver Geilhorn (Borgentreich), Melina Gizewski (Marsberg), Melissa Görzen (Menne), Luca Grünewald (Germete), Lea Hintz (Warburg), Lea Hoppe (Ossendorf), Sina Hornoff (Warburg), Tina Humburg (Wormeln), Jana Jäkel (Wrexen), Emma Käseberg (Ersen), Amelie Kleibrink (Warburg), Joshua Kornhoff (Daseburg), Konrad Kosinski (Warburg), Oliver Kropp (Bühne), Anna-Sophia Kuhaupt (Wormeln), Samira Kusch (Scherfede), Maite Ladage (Menne), Tabea Laudage (Rimbeck), Eileen Lenz (Borgholz), Theresa Leßmann (Warburg), Emma Link (Warburg), Suzana Maser (Warburg), Nadine Meßler (Warburg), Marieke Müller (Warburg), Stefan Müller (Borgentreich), Jana Munkelt (Eissen), Patrik Nolte (Warburg), Finn Patten (Obermarsberg), Annemie Peine (Dössel), Simon Rattay (Warburg), Ronja Rautenberg (Warburg), Corinna Rehrmann (Großeneder), Pascal Reineke (Warburg), Marius Robrecht (Borgentreich), Dominik Rosenkranz (Westheim), Selina Schmidt (Bredelar), Nina Seibt (Bonenburg), Jona Steffen (Scherfede), Hanna Steffens (Daseburg), Paula Stobbe (Warburg), Sonja ten Hompel (Warburg), Lisa Thier (Warburg), Marie Toll (Körbecke), Mischa Ulloth (Ersen), Julia Vogel (Rhoden), Josephin Weber (Bühne), Moritz Weber (Bühne), Ina Wegener (Körbecke), Louis Wegener (Warburg), Annika Weiffen (Peckelsheim), Luisa Wiemers (Hohenwepel), Johanna Wiesendahl (Warburg), Carola Wolff (Herlinghausen), Michel Zach (Ossendorf), Raphael Zasadzki (Hohenwepel).