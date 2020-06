Am Sonntag, 28. Juni, wurde gegen 1.30 Uhr eine Streife der Polizei Warburg am Paderborner Tor auf einen schwarzen VW Golf aufmerksam, der mit drei Personen besetzt war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass auf der Rückbank drei Sonnenliegen deponiert waren, an denen zum Teil noch Preis-Etiketten befestigt waren. Bei der weiteren Ermittlung stellte sich heraus, dass die Liegen anscheinend kurz zuvor von dem umzäunten Außengelände des Möbelgeschäftes entwendet worden waren.

Die Liegen wurden sichergestellt, die drei jungen Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren wurden vor Ort nach Feststellung der Personalien entlassen.