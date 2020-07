Kleines Ferienprogramm

Warburg (WB/vah). In Warburg wird es in diesem Sommer kein Kinderferienprogramm geben. Das hat Schulamtsleiter Olaf Krane mitgeteilt. Für das Programm, das in weiten Teilen von Vereinen und Verbänden getragen wird, habe es kaum Rückmeldungen gegeben. Wegen der Corona-Pandemie sei es auch nur unter großen Schwierigkeiten möglich, Angebote zu machen, bei denen alle Corona-Regeln eingehalten werden können, bedauert Olaf Krane.

Von Westfalen-Blatt