„Wachgeküsst“ in Bonenburg

Warburg (WB). Seit Christi Himmelfahrt darf der Zeltplatz „Abenteuerland“ in Warburg-Bonenburg wieder öffnen. Fast alle Gruppen hatten jedoch bereits aufgrund der Corona-Pandemie storniert. Derzeit erhält Familie Graute vor allem kurzfristige Buchungen von Familien, die Urlaub in Deutschland machen wollen, in Bayern oder an Nord- und Ostsee aber keinen Platz mehr kriegen.

Von Westfalen-Blatt