2010 initiierten Otto Hindenberg, Paulander Hausmann und Christian Holtgreve die ersten Erd-Charta-Aktionen in Warburg. 2011 schließlich wurde Warburg dann offiziell dritte Erd-Charta-Stadt Deutschlands nach München und Heidelberg. Auch das Erd-Charta-Schild am Schützenplatz blitzt zum runden Geburtstag wieder. Die Tafel war in den vergangenen Jahren recht unansehnlich geworben, Unbekannte hatten Aufkleber auf das Metall gepappt.

Schild gereinigt

Nach der Putzaktion wurde eine Checkliste für Kommunen vorgestellt, die in den vergangenen Tagen als Ergebnis einer Online-Konferenz entstanden ist. Die Initiatoren und die Verantwortlichen der Deutschen Erd-Charta-Initiative, Denis Kupsch (Geschäftsführender Referent) und Annika Thalheimer (Projektreferentin), zeigten sich erfreut, Christian Holtgreve nutzte die Gelegenheit und zitierte aus dem Erd-Charta-Manifest. Paulander Hausmann machte deutlich, dass er sich den Kreis Höxter als ersten Erd-Charta-Kreis Deutschlands wünsche.

Für Eric Volmert, stellvertretender Bürgermeister Warburgs, ist die Erd-Charta-Initiative eine Herzensangelegenheit: „Als Erd-Charta-Stadt hat Warburg sich einem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet, und ich möchte gemeinsam mit der Wirtschaft, den Betrieben und der Industrie konkrete Konzepte entwickeln, mit denen wir den Generationenvertrag einhalten und verantwortungsvoll erfüllen können.“

Einstimmiger Ratsbeschluss

Erd-Charta-Stadt zu werden, wurde 2011 einstimmig im Warburger Rat beschlossen. „Wir brauchen in Zukunft aber mehr konkrete Konzepte, um unserem Versprechen gerecht zu werden“, fügte Christian Holtgreve, Urgestein grüner Politik, weiter aus.