Bürgermeister bleiben beim Nein

Willebadessen/Borgentreich/Warburg (WB/dal). Manche Entscheidung im Leben ist gar nicht so einfach zu treffen – und mitunter bedarf sie einer nachträglichen Korrektur. Das geht selbst Bürgermeistern so: Nachdem Rainer Vidal (Nieheim) und Alexander Fischer (Höxter) erst auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatten, stellen sie sich nun doch wieder zur Wahl. Im Warburger Land dürfte so etwas aber ausbleiben.

Von Westfalen-Blatt