Abschied am Hüffertgymnasium

„Urgestein“ an der Schule

Michael Thebille war seit 1984 am Hüffertgymnasium tätig und mit 36 Jahren Dienstzeit das „Urgestein“ an der Schule. Mit seiner Fächerkombination Politik/Sozialwissenschaften und Religion war er besonders politisch und sozial über den Unterricht hinaus aktiv. Eine Ausstellung zur Reformationsgeschichte in Warburg oder die Hardehausenfahrt wurden von ihm initiiert.

Zum Aushängeschild des Hüffertgymnasiums entwickelte er die Schülerfirma „Hansegenossenschaft“. Die aktuelle Vorsitzende der Schülerfirma aus der Jahrgangsstufe 9, Helen Hartmann, lobte Michael Thebilles „besonders engagierte und ideenreiche Art“. Zusammen mit den Schülern überlegte er sich immer wieder neue soziale Projekte, die die Schülerfirma mit ihrer Arbeit unterstützen konnte.

Analytische Herangehensweise

Ungern im Mittelpunkt stand hingegen Annette Bischoff . Mit den Fächern Mathematik und Biologie unterrichtete sie seit 1990 am Hüffertgymnasium.

Als Naturwissenschaftlerin war sie für ihre ruhige, gewissenhafte und analytische Herangehensweise sowohl im Kollegium als auch bei den Schülern bekannt, heißt es in der Laudatio der Schule. Mathematik-Leistungskurse und die Klassenleitung in der Erprobungsstufe lagen ihr dabei besonders am Herzen.

Zur Studiendirektorin ernannt

Aus der erweiterten Schulleitung heraus verlässt Dr. Petra Becker das Hüffertgymnasium. Seit 1993 am Hüffertgymnasium tätig, wurde die Biologie- und Sportlehrerin 2016 zur Studiendirektorin ernannt und übernahm die Erprobungsstufenkoordination. Zuvor engagierte sie sich insbesondere für eine „Gesunde Schule“ und war als Ausbildungskoordinatorin für die Referendare am Hüffertgymnasium zuständig.

Im Bereich Sport initiierte sie zusammen mit ihren Sportkollegen die Oberstufen-Skifahrt, die sich mittlerweile als Zillertalfahrt etabliert hat und zu einem der Höhepunkte des Fahrtenprogramms zählt. Ihrem „Biosphärenreservat“ Hüffertgymnasium werde sie mit ihrer Freude und ihrer Freundlichkeit fehlen. Mit ihrem verantwortungsvollen und strukturierten Organisationstalent sei sie eine „Macherin“ im Schulleben gewesen, heißt es weiter.

Überredungskünste vergeblich

Dementsprechend schwer fiel es Schulleiterin Susanne Krekeler, die drei Neu-Pensionäre ziehen zu lassen und ihnen die Pensionierungsurkunde auszustellen. Doch jegliche Überredungskünste waren vergeblich.

Unter großem Applaus des Kollegiums verabschiedet sie alle drei im Namen der Schulgemeinschaft und wünschte ihnen eine erfüllte Zeit im neuen Lebensabschnitt.