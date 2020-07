Warburg/Calden (WB). Passend zum Start der hessischen Sommerferien können Urlauber ab Flughafen Kassel-Calden in den Sonnenurlaub starten: Die Gesellschaft „Sundair“ hat den internationalen Flugbetrieb am nordhessischen Flughafen wieder aufgenommen, teilt der Airport in einer Pressemeldung mit.

Von Westfalen-Blatt