Asbest-Platten gelöscht: Feuerwehr-Kleidung muss in den Sondermüll

Polizei ermittelt in Brandruine in Rimbeck – Unfallwagen könnte Ursache sein

Warburg (WB). Zwei Unglücke, die sich in der Nacht zu Samstag ereignet haben, stehen womöglich in einem engen Zusammenhang: ein Unfall bei Niesen und der Großbrand bei der Firma Hartinger in Rimbeck.