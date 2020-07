Mundmasken kostenlos

Der Clou: Diese Masken können kostenlos von allen Warburgern beim Infocenter auf dem Neustadt-Marktplatz zu den gewohnten Öffnungszeiten abgeholt werden.

Über das sportliche und soziale Engagement freut sich auch Bürgermeister Michael Stickeln.

Beim Matratzenhersteller „Bönning und Sommer“ in seinem Heimatort Scherfede hat Tim Rose die Mundmasken fertigen lassen. Das Bild zeigt den Sportler mit den beiden Geschäftsführern Martin und Tobias Sommer.

„Tim Rose ist einer unserer sportlichen Botschafter und Werbeträger in Warburg und wir freuen uns sehr über seine Spende, die in Kooperation mit ‚Bönning und Sommer‘ in diesen herausfordernden Zeiten ein leuchtendes Beispiel der Solidarität ist.“

Sportler hofft auf Volksläufe

Durch das Coronavirus waren alle sportlichen Wettkämpfe des Scherfeders bis auf weiteres abgesagt worden.

„Ursprünglich war ich für den Ironman Portugal im September angemeldet. Der wurde jetzt in den November verschoben. Aber auch diesen Termin sehe ich ehrlich gesagt etwas kritisch. Zuversichtlicher bin ich für Volksläufe, die unter Einhaltung der Hygieneregeln sicherlich ab August stattfinden können.“

Training auf neuen Strecken

Bis es soweit ist, trainiert der 23-Jährige weiter und probiert dabei aktuell viele neue Strecken aus.

„Normalerweise ist das Sommertraining immer sehr spezifisch und daher ist kaum Zeit vorhanden, um neue Strecken zu erkunden. Das versuche ich grade voll auszukosten und finde fast bei jeder Trainingseinheit neue Streckenabschnitte.“

Die Highlights waren dabei das Ablaufen des Weser-Bever Höhenweges mit Freund Andreas Redeker und eine 224 Kilometer lange Radtour entlang der Landkreisgrenze des Kreises Höxter. „Wir können uns glücklich schätzen, in so einer schönen Region zu leben“, sagt der Scherfeder.