In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein Getränkelager in Wetterburg am Twistesee ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Keller einer Gaststätte in der Burgstraße. Aus dem Keller entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Bei ihrem weiteren Vorhaben wurde sie offensichtlich gestört und flüchteten vom Tatort.

Der Einbruch wurde gegen 4 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizisten stellten aber in der Nähe des Tatortes ein Auto mit Einbruchswerkzeug sicher. Neben dem Auto standen mehrere Getränkekisten, die die Täter bereits zum Abtransport bereitgestellt hatten und nun ebenfalls zurücklassen mussten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit dem Auto nach Wetterburg gekommen sind und mit dem schwarzen Mercedes der A-Klasse, Typ 170 CDI (älteres Baujahr, ohne amtliche Kennzeichen), das weitere Diebesgut abtransportieren wollten. An dem Auto konnten Spuren von Reparaturarbeiten festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und zu dem Nutzer des Mercedes geben können, sollen sich unter der Tel. 05691/97990 melden.