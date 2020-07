Bauern fördern Pracht am Wegesrand

Warburg/Kreis Höxter (WB). An Feldern im Kreis Höxter blüht, summt und brummt es derzeit prächtig: Insekten tummeln sich in den ausgesäten Blühstreifen entlang der heimischen Äcker. „Blühendes Band durch Bauernhand 2.0“ heißt die Aktion der Landwirte in Westfalen-Lippe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal flächendeckend, ebenso im Kreis Höxter, ausgerichtet wird.

Von Westfalen-Blatt