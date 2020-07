Abschied auf Abstand

Warburg (WB). Bei der Stadt Warburg ist jetzt mit Abstand gefeiert worden. Ein Dienstjubiläum und Verabschiedungen standen an. In der gemeinsamen Feierstunde von Stadtverwaltung und den Stadtwerken wurde Gertrud Götte geehrt sowie Anette Hoffmann-Jackisch, Ingrid Lücking, Gisela Wiemers und Hans-Gerd Altmann in den Ruhestand verabschiedet.

Von Westfalen-Blatt