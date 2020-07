Warburg (WB/vah). Ein technischer Defekt an einem kurz zuvor angelieferten Unfallwagen ist die Ursache für das Großfeuer, das am frühen Samstagmorgen weite Teile einer Lagerhalle des Abschleppunternehmens Hartinger am Mühlenweg in Warburg-Rimbeck vernichtet hat.

Von Westfalen-Blatt