Diemel und Siekbach in Warburg zum wiederholten Mal betroffen

Warburg (WB/vah). Die Probleme mit übel riechendem Öl auf dem Siekbach und der Diemel in Höhe des Kuhlemühler Weges sind immer noch nicht behoben. Am Mittwoch hat dort erneut eine Ölgemisch auf der Wasseroberfläche getrieben, wurde an einer Ölsperre gestoppt und muss entsorgt werden.