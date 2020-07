86-Jähriger übersieht am Paderborner Tor eine rote Ampel

Warburg (WB/dl/vah). Auf dem Fußgängerüberweg am Paderborner Tor in Höhe der Drogerie Rossmann ist am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr eine Mutter mit zwei Kindern angefahren und verletzt worden.