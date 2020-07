Altkreis ohne Infizierte

Warburg/Kreis Höxter (WB). Mitte März hat es die ersten Coronafälle im Kreis Höxter gegeben. Ski-Urlauber hatten das Virus mitbebracht, es breitete sich zunächst am stärksten in Beverungen und Borgentreich aus. Am Freitag gab es die Nachricht, dass es im Altkreis Warburg – Borgentreich, Willebadessen und vor allem in der Hansestadt Warburg – keine aktiven Infektionen mehr gibt.

Von Westfalen-Blatt