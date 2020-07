Im Anschluss folgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Am Sonntagnachmittag verteilte das amtierende Königspaar Vanessa Feischen-Knipping und Markus Knipping Süßigkeiten an die Kinder.

„Wir feiern ein Schützenfest im Zeitraffer“, erklärte Oberst Udo Wiegard. „Normalerweise fangen wir am Samstagabend mit der Schützenmesse an und einer der letzten Festakte ist am Montagmorgen vor dem Frühschoppen die Kranzniederlegung.“

Pastor Insel zelebriert Messe

Der wichtigste Ort für das Schützenfest sei natürlich die Schlaunhalle und der dazugehörige Schützenplatz mit Wiese, auf der bei schönem Wetter die Schützenmesse mit Pastor Johannes Insel zelebriert wurde.

Die Prozessionsfahnen rahmten den Platz ein. Auch an den benachbarten Häusern waren die Schützenfestfahnen – wie überall im Dorf – gehisst und mancher Anwohner verfolgte die Messe vom Garten oder von einer Mauer aus.

Sicherheitsabstand zwischen Stühlen

100 Stühle waren gestellt worden. 30 mit Sicherheitsabstand für die Musiker und 70 weitere für die Gäste. Beim Betreten des Schützenplatzes teilten die Schützen Einmalmasken aus und Schriftführer Sven Hartmann verteilte Kontaktbögen. Weiterhin stand Desinfektionsmittel bereit. Die Lieder wurden gebetet und nicht gesungen.

Süßigkeiten für die Kinder

Gerade die Kinder trifft der Ausfall des größten Festes im Schlaundorf hart: keine Hüpfburg, kein Karussell und keine Kinderpolonaise mit dem Königspaar und Hofstaat. Eine kleine Entschädigung wollten König Markus Knipping, seine Königin Vanessa Feischen-Knipping und der Hofstaat bieten.

Am Sonntagnachmittag warteten sie vor der Halle auf die Kinder des Ortes, um sie mit einer Süßigkeitentüte zu beschenken.