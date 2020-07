Für Montag war eine Vollsperrung für den Bereich von der L 552 (Wormelner Straße) bis zum Volkmarser Weg geplant.

Am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Juli, soll die Strecke vom Volkmarser Weg bis zur Emil-Nolde-Straße/Am Runden Berg gesperrt werden. Angertwete, Zur Schanze, Am Angerberg sollen über die Angertwete in bzw. aus Richtung B 7 erreichbar sein.

Von Donnerstag bis Freitag, 16. bis 17. Juli, soll der Bereich zwischen Emil-Nolde-Straße/Am Runden Berg bis Ortsausgang Warburg gesperrt werden.