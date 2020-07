Mutter dankt ihren Ersthelfern

Warburg (WB). An den Unfall am Paderborner Tor in Warburg kann sich die Mutter kaum erinnern. „Mehr als die Hälfte weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch den Augenblick, als das Auto in uns fuhr“, sagt die Warburgerin. Am Freitag wurden sie und ihre beiden Kinder an der Fußgängerampel auf Höhe der Hüffertstraße von einem Senior (86) angefahren. Nun dankt sie ihren Ersthelfern.

Von Daniel Lüns