Als die Altstadt in den Fluten versank

Durch ihre Lage an der Diemel und durch fehlende Hochwasserschutzeinrichtungen hatte insbesondere die Warburger Altstadt immer wieder unter Hochwasser zu leiden. Bereits in den Stadtrechnungen aus dem 16. Jahrhundert finden sich Hinweise darauf.

Dichter werden dann die Nachrichten nach Recherchen des Warburger Stadtarchivars Franz-Josef Dubbi seit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts. In der Stadtchronik, aber auch in den Chroniken vieler Dörfer entlang des Flusses, finden sich fast regelmäßig Hinweise auf ein Diemelhochwasser.

1841 zum Beispiel drang es bis zum Marktplatz der Altstadt vor. Noch verheerender traf es die Stadt 1890. Am 24. November erreichte der Wasserstand die vorher noch nie gemessene Höhe von 0,81 m über dem Stand von 1841. Bis zur Bernhardistraße stand das Wasser fast zwei Meter hoch. Mit Wagen und Flößen wurden Mensch und Vieh gerettet. Die Bilanz war bitter: Drei Todesopfer waren zu beklagen, der Schaden an den rund 100 betroffenen Gebäuden belief sich auf mehr als 46.000 Mark; hinzu kam ein Schaden von rund 70.000 Mark an Äckern, Gärten und Wiesen und an Inventar und Vorräten. Zum Vergleich: Die städtischen Einnahmen beliefen sich in diesem Jahr auf 115.922,55 Mark.

150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter

Heftige Regenfälle brachten auch im Februar 1909 die Altstadt und die an der Diemel liegenden Ortschaften wieder in Wassernot. Ein Zeitungsbericht vom 7. Februar vermittelt einen Eindruck von den Schäden: „Das ganze Überschwemmungsgebiet ist ein großes Durcheinander. Die Gesteinsmassen am Neuen Tor sind aufgerissen und von der Flut in die umliegenden Gärten geschwemmt worden. Kleiderschränke, Tische, Stühle usw. liegen auf den Wiesen und in den Gärten. Schwere, entwurzelte Bäume lagern vor den Schütten und Brückenpfeilern und bieten einen geradezu traurigen Anblick.“ Über die Straßenzüge zwischen Marktplatz und Diemel schrieb das „Warburger Kreisblatt“ (heute „WESTFALEN-BLATT“): „Dieses Stadtviertel ist gleich einem Klein-Venedig.“

Unter den Hochwasserjahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann die Flut von 1965 ohne Beispiel. Heftige Regenfälle ließen am 15. und 16. Juli Diemel und Twiste anschwellen und über die Ufer steigen. Am 16. Juli fielen im Warburger Stadtgebiet 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Vor allem die Gemeinden Wethen, Wrexen, Wormeln, Welda, Germete, Rimbeck, Scherfede und Ossendorf waren teilweise überflutet.

Diemelbrücke an B 7 teilweise eingestürzt

Besonders hart traf es die Warburger Altstadt: Das Hochwasser überstieg die Marke von 1890 und drang bis zur Mariensäule vor. Der Schaden allein in Warburg betrug 3,8 Millionen DM. Die hundert Jahre alte Diemelbrücke an der B 7 war teilweise eingestürzt, auch die Ortschaften in der Umgebung wurden schwer getroffen. In Dalheim und Scherfede zum Beispiel brach die Trinkwasserversorgung zusammen, in Ossendorf ertrank eine Schafherde, in Scherfede wurde ein Hubschrauber zur Rettung von Hochwasseropfern eingesetzt, in der Scherfeder Maschinenfabrik Lödige entstand ein Millionenschaden, Bewohner der Kliftmühle wurden von Rettungs-schwimmern geborgen.

Schon bald nach dem Ereignis setzte die Aufarbeitung des Ereignisses ein. Dämme wurden gebaut, der Mühlengraben trockengelegt und der Twistesee als Hochwasserpuffer errichtet. Einige der Hochwasserschutzmaßnahmen werden heute vor allem aus Sicht des Naturschutzes kritisch gesehen. Gleichwohl hat es seit 1965 keine Hochwasserkatastrophe in diesem Ausmaß mehr gegeben. Frei von Hochwasser ist das Warburger Land aber bis heute nicht.